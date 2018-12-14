المعهد الوطني الأمني يحصل على آيزو 29990

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل المعهد الأمني الوطني على شهادة آيزو 29990 الخاصة بتقديم خدمات التدريب والتعليم كأول جهة في الدولة في مجال التدريب الأمني، وكرابع جهة على مستوى القطاعات كافة، وأكد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، رئيس مجلس إدارة المعهد، أهمية تعزيز الوسائل والأساليب التدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن الحصول على شهادة الآيزو 29990 والمتخصصة في المجالات التدريبية، تعد تقديراً وتكريماً لنهج التميز الذي يتبعه المعهد الوطني.

وأشار إلى ضرورة تحديث وتطوير المناهج التدريبية بشكل مستمر لتتماشى مع التطورات في المجالات الوظيفية والتقنيات الحديثة والاختراعات التي تتسارع بوتيرة عالية، مشدداً على أن الإمارات العربية المتحدة التزمت بخط التميز والصدارة وتسعى بشتى الوسائل للحفاظ على سمعتها ومكانتها العالمية في كافة المجالات.

وأكد علي درويش الفلاسي المدير التنفيذي للمعهد الأمني الوطني الحرص على تقديم أفضل الخدمات ووفق معايير دولية، وأن المعهد يتبنى وسائل ونظريات تدريبية علمية بشكل متوازن بين النظري والعلمي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز بالحصول على هذه الشهادة الدولية يأتي تتويجاً لمسيرة المعهد المتميزة في المجالات التدريبية.