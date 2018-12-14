عصف ذهني لوضع استراتيجية تفعيل دور المرأة في المؤسسات

المصدر: دبي- البيان

نظم مجلس جمان النسائي، في هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة عصف ذهني، استضافت المجالس واللجان النسائية من الدوائر والهيئات الحكومية، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، والجهات الداعمة للعمل النسائي في إمارة دبي.

وتحت شعار «أنتِ المجتمع»، ناقشت الورشة عدداً من المحاور المرتكزة حول تمكين المرأة، وتحسين ظروفها في بيئات العمل، وتوسيع مشاركتها في العمل المجتمعي، بما يتماشى مع مخرجات وتوصيات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، والتي انعقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقت حزمة من التشريعات والسياسات، لتفعيل دور المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين.

وتأتي ورشة العصف الذهني، ضمن منهجية عمل لجنة جمان النسائية، لوضع استراتيجية متقدمة لتطوير مبادرات مجتمعية نوعية، تعزز مساهمة في جميع المجالات، وذلك بإضافة مقارنات معيارية أجراها المجلس للتعرف إلى أنجح التجارب وأفضل الممارسات المتبعة في المجالس النسائية في دبي.

وبيّنت هند الأحبابي رئيس مجلس جمان النسائي، أن العصف الذهني بمشاركة اللجان والمجالس النسائية في الدوائر الحكومية، وبحضور الجهات الداعمة، يشكل نقطة انطلاق جديدة وواعدة، للتعاون بين المؤسسات من مختلف القطاعات في دبي.