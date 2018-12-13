توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة شرقا وشمالا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة ورطبا ليلا.

ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية .. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مع السحب وتكون مثيرة للأتربة.

حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية شرقا وشمالية غربية غربا / 18 - 30 تصل إلى 45 كم/ س مع السحب والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والمد الثاني عند الساعة 06:52 والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:24.. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحيانا مع تكون السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والثاني عند الساعة 34:02 والجزر الأول عند الساعة 08:30 والجزر الثاني عند الساعة 19:42.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 16 90 40

دبي 28 19 80 35

الشارقة 27 15 90 45

عجمان 28 16 85 45

أم القيوين 27 17 90 40

رأس الخيمة 26 17 90 60

الفجيرة 26 19 75 40

العين 27 16 90 35

ليوا 28 16 90 35

الرويس 26 18 85 40

السلع 26 18 85 45

دلما 25 21 80 55

طنب الكبرى 26 20 85 45

طنب الصغرى 26 20 85 45

أبوموسى 26 20 85 45