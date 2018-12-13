"البيان" أفضل شريك إعلامي لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن تكريم جريدة "البيان" كأفضل شريك إعلامي بفئة الصحافة ضمن الحفل السنوي للشركاء الاستراتيجيين لعام 2018، يأتي كنتيجة طبيعية لجهودها وإسهاماتها في تحقيق إنجازات الدائرة وأهدافها ومبادراتها عبر نشر أخبار الدائرة عبر الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني بوسائله المختلفة لخدمة مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.

"البيان" أفضل شريك إعلامي لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمةhttps://t.co/cU8SQItYe8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zUhwFWtxce — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وأشار إلى أن تكريم الشركاء الاستراتيجيين يمثل تقديراً لجهودهم المخلصة وتعاونهم اللا محدود والمطلق الذي ساعد على دفع عجلة التطوير والتميز في إمارة رأس الخيمة، لافتا إلى أن تكريم الشركاء بنهاية كل عام هو جزء بسيط في مكافأتهم ورد الجميل لهم على كل جهودهم معنا طيلة العام.