محمد بن راشد: صناعة القادة هي قدر الأمم الناجحة

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل تخريج دفعة جديدة من قيادات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقال سموه مخاطبا الخريجين: "أسعد بتخريج قادة للوطن أكثر من أي شيء آخر .. لأنهم العيون التي نرى بها مستقبلنا والأيدي التي نبني بها بلادنا".. وأضاف : "صناعة القادة هي قدر الأمم الناجحة.. و مسيرتنا بحاجة مستمرة إلى دماء جديدة من القيادات لمواكبة طموحاتنا لشعبنا".

و أشار سموه إلى أن "تخريج قادة جدد سيضيف أفكارا جديدة .. ومبادرات متجددة لمسيرة التنمية في بلادنا".. وقال : "ضمان استمرار تفوقنا مرهون بجهودنا في صنع قادة جدد يفتحون لنا آفاقا جديدة".

وقدمت الدفعة الجديدة مشاريعها أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أثنى على الأفكار والجهود المقدمة وأبدى دعمه لفكرتين من القادة الجدد بإنشاء مؤسستين غير حكوميتين ستقدمان خدمات مجتمعية مبتكرة.

ويعكس نموذج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن إطار أكاديمي وتجريبي بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية وبما يضمن تخريج قيادات وطنية تستطيع مواكبة التغيرات العالمية ومواصلة العمل لتحقيق رؤية سموه.

وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتفعيل دور خريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة تم الإعلان في نوفمبر الماضي عن تعيين 35 قياديا إماراتيا من خريجي المركز في 35 مجلس إدارة في أكبر حركة تعيين في المؤسسات الأهلية في دبي، في خطوة لرفد القطاع الاجتماعي بالإمارات بقيادات وطنية جديدة.

وتتمحور فكرة المؤسسة الأولى حول إنشاء منصة تجمع الكفاءات الحرة المواطنة وتقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بأسعار تنافسية.. وتتخصص الشركة الثانية بتقديم خدمات عناية منزلية لكبار المواطنين بأسعار تصل لأقل من 10% من أسعار السوق السائدة.

وقد شارك خريجو برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة خلال 12 شهرا بأكثر من 120 محاضرة وزيارة وورشة عمل ضمن 3 مساقات قيادية من أفضل 3 جامعات عالمية هي يو سي بيركلي الأمريكية والمعهد الدولي للتطوير الإداري (آي إم دي) في سويسرا، وكلية إمبريال كوليدج لندن.

كما قام المنتسبون بزيارتين دوليتين لمدينة سان فرنسيسكو وجمهورية استونيا شملتا مقرات شركات فورد، وتيسلا، وأوبر، والاجتماع مع رئيسة جمهورية إستونيا، ورئيس البرلمان، وبعض من أبرز القادة والسياسيين ورجال الأعمال في الدولة.

ويطلق " مركز محمد بن راشد لإعداد القادة " برامج جديدة مع بداية العام 2019.

كان المنتسبون للبرنامج في دورته السابقة قد خضعوا لتقييم شامل واختبارات قياس للقدرات والكفاءات بالإضافة إلى المقابلة الشخصية وتم اختيار 27 متقدما، انخرطوا منذ مطلع العام الجاري في برامج تدريب ذكية، وذلك لخلق تجربة تعليمية فريدة للمنتسبين.

كما تم تخصيص موجه تنفيذي لكل مشارك خلال فترة التدريب بهدف متابعة الخطة التطويرية الشخصية للمنتسبين للبرنامج ودعمهم في مسيرتهم التطورية القيادية.

وتضمنت هذه الدورة من البرنامج 19 نشاطا موزعا على ثلاثة مساقات رئيسية وأربعة مساقات بدنية، وثلاثة مساقات ذهنية إضافة إلى تسع جلسات توجيه تنفيذي.

وتستهدف منظومة محمد بن راشد للقيادة تطوير ثماني كفاءات رئيسية هي: التنوع والإشراك، والاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، والشغف والالتزام، وخلق القيمة، إلى جانب الاهتمام بالإنسان أولا، وأخيرا الفضول والمرونة.

وتسعى المنظومة كذلك إلى تنمية كفاءات وقدرات القيادات الشابة من الإماراتيين في مجالات التفكير الإبداعي، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة أحدث المستجدات. ويقوم البرنامج على أسس التعلم من خلال التجارب الحية، التي تعكس واقع وتحديات بيئات العمل في العالم.