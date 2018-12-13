الإمارات تعلن عن مساهمة سنوية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

المصدر: جنيف - وام

أعلنت دولة الإمارات عن مساهمة سنوية قدرها 200 ألف دولار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كمساهمة طوعية تدخل ضمن ميزانية المفوضية لعام 2019 ودعماً لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف في إطار مؤتمر التعهدات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بجنيف.

وعبّر السفير الزعابي عن تقدير الإمارات لما تبذله المفوضية من جهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وحمايتهم وإيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم، مجدداً التأكيد على عزم دولة الإمارات مواصلة التزامها الثابت بالشراكة طويلة الأمد القائمة بينها وبين المفوضية ودعمها الكامل لبرامج المفوضية من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.