عبدالله المري: نحرص على تحقيق تطلعات قيادتنا في الريادة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أهدى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فوزه بجائزة منظمة آسيا باسيفيك «هارنتون /‏‏‏‏‏‏ إشيكاوا» الدولية للجودة إلى القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد المرّي الحرص الدائم على التميز والريادة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الأداء والإدارة بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الحصول على المراكز الأولى عالمياً والمساهمة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي بما يعزز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وجاء فوز القائد العام لشرطة دبي بالجائزة نظير جهوده في تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز في عمله على مدار أكثر من 20 عاماً، وذلك منذ عمله في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واستخدامه لأحدث أدوات التحسين إلى أن أصبح قائداً للتطوير في مجال عمله.

وتسلم اللواء المري، أول من أمس، الجائزة من سعيد عبد الجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، وهارنك سينك، رئيس منظمة آسيا باسيفيك الدولية للجودة، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة.

وتقدم اللواء المري بالشكر إلى اللجنة المنظمة لجائزة منظمة آسيا باسيفيك، مشيداً بجهود المنظمة العالمية في العمل على تحقيق معايير الجودة وحرص القائمين عليها على تعزيز الاستخدام الفعال لأدوات الجودة ومعايير ومبادئ نظام الإدارة وأفضل الممارسات والابتكار ونماذج التميز المؤسسي.