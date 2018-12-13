محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاحي

المصدر: دبي - وام

حـضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكـــتوم، ولي عهد دبي، ومعالي محــمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستـــقبل، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حفـــل الاستقبال الذي أقامه أحمد بن محـــمد بن حارب الفلاحي بمناسبة زفاف نجله محـــمد إلى كريمة المرحوم خليفة محمد حارب الفلاحي، وذلــك فـــي دارته بمنـــطقة ند الشبا في دبي مساء أمس.

وبارك صاحــب الســمو نائب رئيس الدولة رئيس مجـــلس الوزراء حاكم دبي للعروسين زفافـــهما، متـمـــنياً لهـــما حــياة مكللة بالسعادة.

كما حضر ســـمو الشيــخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكـــتوم رئــيس مؤســسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفــل الاستقبال.

وحضر الحفل عدد من الشـــيوخ وأعيان البلاد وأقارب العروسين.