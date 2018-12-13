هيئة تنمية المجتمع في دبي تبحث تكاليف الزواج وتحديات الأسر الناشئة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة عمل وحلقة نقاشية، لبحث واقع ومستقبل تكاليف الزواج في إمارة دبي، والتحديات القائمة أمام الأسر الناشئة، وأثر ذلك على الاستقرار الأسري. وتأتي الورشة، ضمن فعاليات مبادرة «أسرة متماسكة، مجتمع متلاحم»، التي أطلقتها الهيئة مطلع العام الجاري، بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بالعوامل المؤثرة في استقرار الأسرة، وإشراكهم في وضع الحلول وتطوير مساهمة كل أفراد الأسرة في تحسين تماسكها.

وشارك في ورشة العمل، التي أقيمت تحت عنوان «تكاليف الزواج.. إلى أين؟» أكثر من 50 من أولياء الأمور والشباب الشابات المقبلين على الزواج، ومسؤولين من المؤسسات المعنية في دبي، بما في ذلك جمعية النهضة النسائية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

تعريف

وبدأ اللقاء بمحاضرة تعريفية عن الأثر الاجتماعي لتكاليف الزواج، قدمتها ناعمة الشامسي، رئيسة قسم الأسرة والشباب في هيئة تنمية المجتمع، وتحدثت فيها حول أهمية إحداث وعي شامل لدى أفراد المجتمع بأهمية قيام مؤسسة الزواج على أساس معتدل يفرق بين الضروريات والكماليات ويولي الأهمية الأساسية للتفاهم والتآلف بين الزوجين لا لمظاهر الترف والمباهاة.

وقالت الشامسي: «بات الإنفاق على حفل الزفاف عائقاً أساسياً أمام المقبلين على الزواج، ومن الأمور التي تشغل بال الشباب وقد تؤخر سن زواجهم. ويسهم الإنفاق المبالغ فيه على تكاليف الزواج في تحميل الشباب أعباء مالية تثقل كاهلهم وهم في بداية حياتهم الأسرية، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي في الكثير من الأحيان عليهم، ويتسبب في إحداث خلافات زوجية».

رؤى

وأدار حامد آل على، ورشة عمل شارك فيها الحضور بآرائهم، حول الجانب الاقتصادي لتكــــاليف الزواج، والذي يشمل وضع ميزانية الزواج من خلال كيفية عمل دراسة جدوى ابتداء من الخِــطبة وما يليها مـــن تكاليف وصولاً إلى حفل الزفـــاف، وأهمية ترتيب أوليات الميزانية، بحيث تأخذ بالاعتبار العادات والتقـــاليد والأولويات وتبتعد عن مظــاهر البهرجة والمبالغة التي لا تفيد الحـــياة الـــزواجية ولا نهاية للمبالغة فيها.

وترتكز مبادرة «أسرة متماسكة، مجتمع متلاحم» على إشراك كل أفراد الأسرة وبحث الجوانب المختلفة الواضحة والخفية، التي تنعكس بشكل ما على الاستقرار الأسري، وتسعى المبادرة إلى بحث القضايا الأكثر تأثير في الخلافات الأسرية من واقع ما يواجهه المجتمع.