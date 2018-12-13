مخيم «الشارقة الخيرية» الطبي يجري فحوصات لـ1300 مريض في بنغلاديش

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية مخيماً طبياً في بنغلاديش، شمل فحوصات لـ 1300 مريض من الفئات المختلفة، وشارك فيه طاقم طبي مكون من 22 طبيباً ومساعداً وصيادلة.

مبادرات

وقال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، إن الفحوصات الطبية شملت أكثر من 1300 مريض في مختلف التخصصات الطبية، ولفت إلى أن منطقة سريبور غازيبور ببنغلاديش، شهدت انطلاقة المخيم، الذي يأتي ضمن المبادرات الخارجية بمناسبة احتفالات الجمعية باليوم الوطني 47 للدولة، ليكون عوناً وسنداً للمرضى المحتاجين، موضحاً أن المخيم تم تنفيذه من خلال مكتب الجمعية في بنغلاديش وبتنسيق مع سفارة الإمارات في العاصمة دكا، بحضور سفير دولة الإمارات في بنغلاديش، ساعد محمد المهيري.

وأضاف الزري أن دولة الإمارات أصبحت من الدول البارزة في المجالات الإنسانية والعمل الخيري بمختلف أنواعه، وتسعى الجمعية لتلبية طلبات الدول المختلفة، وتقديم الدعم لها في مختلف المجالات الصحية، وتقديم برامج التوعية الصحية في هذه المجتمعات.

عرفان

من جهتهم، شكر المستفيدون من الخدمات الطبية الجمعية على دورها الرائد، وتقدموا بموفور الشكر لدولة الإمارات ومؤسسيها والقائمين على أمر هذه المبادرة، فضلاً عن شكرهم للمتبرعين والداعمين لهذه المبادرة، مشيدين بالخدمات الطبية، التي قدمها الفريق الطبي، وحسن تعاونهم مع المرضى.