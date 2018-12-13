حميد النعيمي: «الصحة» تدرّب الأطباء المواطنين بمهنية عالية

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل على تأهيل الأطباء المواطنين من الشباب والحرص على تدريبهم بمهنية عالية لخدمة الوطن، وأثنى سموه على جهود الوزارة في عملية تطور المؤسسات الصحية والعلاجية التي تقدم خدمات ذات مستوى عالٍ، وتستخدم آخر ما توصل إليه العلم من تقنية ومعدات صحية حديثة.

وثمن سموه جهود القائمين على الوزارة في متابعة القطاع الصحي الخاص والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الطبية والمؤسسات الصحية العلاجية وضرورة الاستعانة بأطباء لديهم إمكانات علمية في علاج الأمراض للعمل في مستشفيات وزارة الصحة والمنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صاحب السمو حاكم عجمان أمس إلى المركز التخصصي لطب الأسنان في منطقة الحميدية يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.

واطلع سموه على سير العمل والأداء المتميز للخدمات التي يقدمها المركز.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «إن إمارة عجمان تترجم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تشجيع الاستثمار في المجال الصحي وبناء المستشفيات وتأهيلها، وهذا يدل على رؤية ثاقبة لجعل الإمارات مرجعاً صحياً وأكاديمياً من خلال تأسيس صروح صحية على مستوى عالٍ من التخصصية».

وأكد سموه ضرورة مساهمة رجال الأعمال الإماراتيين ومشاركتهم في عملية التطور والنمو في هذا المجال. وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لما توليه من اهتمام ومساندة لكل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير القطاع الصحي سواء أكان حكومياً أم خاصاً.

دعم

أشاد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة بالدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمبادرات والمشاريع التي تحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية وفق أرقى المعايير العالمية.