فتح باب الترشح لتمثيل الإمارات في مسابقة «دبي للقرآن الكريم»

المصدر: دبي - البيان

تستعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مبكراً لفعاليات الدورة الـ23 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم والتي ستقام خلال شهر رمضان المقبل، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة عن فتح باب الترشيح للراغبين في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المسابقة على أن يغلق باب الترشيح مطلع فبراير القادم، وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بأبناء الدولة من حفظة كتاب الله عز وجل الذين ظلوا يقدمون مستويات متميزة في الحفظ والتلاوة من خلال مشاركاتهم العديدة في المسابقات المحلية والدولية وإحرازهم لمراكز متقدمة من خلال هذه المسابقات، وهذا بفضل الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة وجهود الخيرين في تعزيز وتطوير دور الحفظ ورفدها بأحدث الوسائل والأساليب التعليمية وتشجيع وتحفيز الحفظة والمحفظين مما أكسب دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مرموقاً في مجال المنافسات والمسابقات القرآنية التي تقام في جميع مدن الدولة.

وأضاف: «أن اللجنة المنظمة وضعت شروطاً للمنافسة على مقعد مرشح الإمارات من ضمنها أن يحمل المرشح جنسية الدولة، وأن لا يزيد عمره على 25 عاماً بحلول الـ30 من يونيو 2019 وأن يكون حافظاً للقرآن كاملاً مع التجويد ويمكن للراغبين ملء الاستمارة المخصصة لهذا الشأن من خلال موقع الجائزة أو من خلال الحضور الشخصي لمقر الجائزة في منطقة الممزر خلال ساعات العمل الرسمية مصطحبين معهم صورة من بطاقة الهوية وجواز السفر وصورة شخصية، وقال بوملحة: «إن الجائزة ستقوم بتنظيم دورة تدريبية للمرشحين المتأهلين في منتصف فبراير المقبل، وذلك لتأهيلهم لخوض المسابقة التي يشارك فيها عادة أكثر من 85 دولة وجالية مسلمة حول العالم»..