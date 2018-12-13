اشتراطات ورسوم لدخول المركبات السياحية المناطق البرية في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة أن دخول المركبات السياحية للمناطق البرية في الشارقة يخضع لاشتراطات معينة، مشيراً إلى أن هناك حملات منظمة مع الجهات المختصة في الإمارة للحد من دخولها للأماكن البرية، وخلال الفترة الماضية تم مخالفة 200 من الشركات التي لم تلتزم بالاشتراطات والضوابط التي تم تحديدها من قبل الهيئة.

جاء ذلك خلال مداخلته رداً على شكوى من أحد المواطنين عبر البث المباشر من إذاعة الشارقة والتي أكد خلالها أن المركبات السياحية والدراجات النارية سببت الكثير من الإزعاج لأهالي منطقة الطي السكنية بالشارقة.

وقال المدفع إن هناك 600 مركبة سياحية مسجلة ومرخصة من قبل الهيئة ولها قاعدة بيانات كاملة مبين عليها أرقام التواصل مع الشركات التي تتبع لها تلك المركبات من خارج الإمارة، والتي تم تعريف القائمين عليها بضرورة تطبيق اشتراطات الهيئة في ذلك الشأن عند دخولها المناطق البرية والسكنية، إضافة إلى توفير معايير الأمن والسلامة والإسعافات الأولية، وتقيدها بالمسارات المحددة لها للقيام بالجولة السياحية وعدم الدخول إلى المحميات الطبيعية، كما أن هناك رسوماً رمزية لدخولها لتلك المناطق.