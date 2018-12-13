حمرية الشارقة تتعاقد مع «بيئة» لتنظيف البر والبحر

المصدر: الشارقة - البيان

تعاقدت بلدية الحمرية في الشارقة مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة» لإضافة عدد من الخدمات البيئية النوعية لتنظيف المناطق البرية والبحرية وخور الحمرية، وبموجب التعاقد سيتم العمل على تنظيف بحر الحمرية والخور ومنطقة القرم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة البحرية المحلية وللحفاظ على تنوعها الحيوي المتمثلة بأشجار القرم التي تشكل ملاذاً آمناً للعديد من الطيور والكائنات الحية على مختلف أنواعها ويرقات الأسماك والقشريات والصدفيات والأعشاب البحرية، علاوة على مساعدة مرتادي شاطئ الحمرية على الاستجمام في بيئة صحية وآمنة.