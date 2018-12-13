القنصلية الكويتية في دبي تكرّم «البيان»

المصدر: دبي - البيان

كرَّمت القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي صحيفة «البيان»؛ تقديراً لمشاركتها البارزة في إقامة معرض يجسّد العلاقات التاريخية بين البلدين مصاحبٍ للملتقى الكويتي الإماراتي الثاني 2018، الذي أقيم في حي الفهيدي بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الـ47 ويوم الشهيد.

وتسلم إبراهيم الحساوي، مدير تحرير الشؤون الفنية بالصحيفة، درعاً تكريمية بحضور القنصل العام لدولة الكويت في دبي، ذياب الرشيدي، أثناء حفل العشاء المقام بديوانية القنصلية لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين والإعلاميين والرعاة الداعمين لهذه الفعالية، بحضور الدكتور سعيد النابودة، المدير العام لهيئة دبي للثقافة والفنون، وعدد من قناصل الدول، وشخصيات ثقافية واجتماعية إماراتية ومن ممثلي الشركاء.

وبهذه المناسبة، أعرب مدير التحرير عن اعتزاز «البيان» بهذا التكريم، مؤكداً سعي الصحيفة لأن تعكس تلك العلاقة الطيبة بين البلدين من خلال مشاركتها في الملتقى، كما حيّا جهود السفارة الكويتية في الإمارات التي تسعى جاهدة لرفع مستوى التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين نموذج يُحتذى به بين الدول.

وكان ذياب الرشيدي، القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، أكد في حديث له على هامش حفل التكريم، أن الملتقى يجسّد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وباتت القنصلية تنفذه للعام الثاني على التوالي انطلاقاً من حرصها على تعزيز وتقوية العلاقات وترسيخ أطر التواصل فيما بينها وبين شركائها والمجتمع بالإمارات.