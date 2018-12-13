«تبون تقرون؟» تواصل فعالية القراءة مع الأطفال المرضى

المصدر: أبوظبي - وام

لقيت مبادرة «تبون تقرون؟»، فعالية القراءة مع الأطفال المرضى في مستشفيات الدولة، إقبالاً كبيراً من بعض الجهات والشخصيات والفعاليات، بهدف دعم الأطفال المرضى لتجاوز معاناتهم مع المرض، في إطار احتفال مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، الجهة المنظمة للمبادرة، بمرور 5 سنوات على تأسيسها.

وقد شهدت مدينة الشيخ خليفة الطبية تنظيم فعالية قراءة للمبادرة التي تقام تحت رعاية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسِّسة ورئيسة المبادرة.

وأعرب المهندس أحمد الجنيبي، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بمدينة الشيخ خليفة الطبية، عن فخرهم في المدينة الطبية لدعمهم هذه المبادرة كأول جهة تستجيب لها، لافتاً إلى أن علاج الأطفال المرضى لا يقتصر على الجانب الطبي فقط، بل يشمل أيضاً العلاج النفسي بالاعتماد على القراءة، لمنحهم سرعة التعافي والحرص على العلاج، معرباً عن شكره للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ومؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية.

كما شاركت المدينة الترفيهية في جزيرة ياس بأبوظبي «وارنر براذرز» في مبادرة القراءة «تبون تقرون؟» في مستشفى إن إم سي رويال بخليفة (أ)، حيث قال المهندس محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، المطور لجزيرة ياس، إن رؤية البسمة على وجوه الأطفال في جزيرة ياس هي الجزء الشائق من عملهم، ولهذا السبب أعتبر متعة القراءة لهم أمراً مهماً، مثنياً على جهود الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان وفريق عمل «تبون تقرون؟» في تأسيس بيئة ممتعة للأطفال في المستشفيات في جميع أنحاء الدولة.

وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان عن شكرها لجميع الداعمين لمبادرة «تبون تقرون؟» لدعمهم للأطفال المرضى بمستشفيات الدولة ومواساتهم لهم من خلال فعالية القراءة.