منتسب في شرطة أبوظبي سفيراً لحفظ النعمة لدى «الهلال»

المصدر: أبوظبي - البيان

رحّبت شرطة أبوظبي باختيار المساعد أول عثمان جاسم الزعابي من إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي «سفير حفظ النعمة» لدى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويعد الزعابي أول عنصر من شرطة أبوظبي تم اختياره لهذا المنصب، إلى جانب أربعة متطوعين كسفراء حفظ النعمة، تم اختيارهم من خمس مؤسسات حكومية على مستوى الدولة، تقديراً لجهودهم المخلصة في خدمة الرسالة الإنسانية للهلال الأحمر خلال عام 2018.

وأشادت شرطة أبوظبي بهذا الاختيار لأحد عناصرها المتميزين والمشهود له اهتمامه بالعمل التطوعي، ومشاركته في تعبئة الجهود الإنسانية، ودعم الفئات الضعيفة داخل الدولة وخارجها، والمشاركة في المبادرات المجتمعية.

وكانت شرطة أبوظبي، وقّعت مذكرة تفاهم مع الهيئة لتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، في خدمة المجتمع من خلال مشروع حفظ النعمة، الذي يسعى لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وتوطيد أواصر التواصل والتعاضد بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود والمتعففين، الفئة المستهدفة في المشروع.