خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزون ملك البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وأعرب سموهم عن خالص عزائهم ومواساتهم لملك مملكة البحرين.. سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وأعرب سموه في البرقية عن صادق تعازيه ومواساته بالفقيدة.. داعياً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة وذويها الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

تهنئة رئيس كينيا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أوهورو كينياتا. أبوظبي ــ وام