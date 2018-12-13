طحنون بن محمد يعزي سعيد النعيمي في وفاة زوجته

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين أمس واجب العزاء إلى سعيد حمدان راشد النعيمي في وفاة زوجته، رحمها الله، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة مزيد بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.