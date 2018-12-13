«أبوظبي للمعاشات»: ارتفاع عدد المسجلين إلى 102 ألف في 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

توقّع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ارتفاع أعداد المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق، بحلول عام 2022 إلى 102 ألف و375 مواطناً ومواطنة في مختلف قطاعات العمل بالإمارة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق بشكل دوري، لافتاً إلى وصول أعداد المؤمّن عليهم، حتى الربع الثالث من 2018، إلى 88 ألفاً و50 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ أعداد المستحقين 9 آلاف و498 مستحقاً، يمثلون ثلاثة آلاف و393 متقاعداً مُتوفى.

جاء ذلك خلال اجتماع اعتماد موازنة العام المقبل والاطلاع على الخطة الاستراتيجية والمشاريع التشغيلية، التي سيتم تنفيذها العام المقبل، برئاسة رياض المبارك رئيس مجلس الإدارة، وحضور خلف عبدالله رحمة الحمادي مدير عام الصندوق.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على أهم الإحصاءات للربع الثالث من العام الجاري، التي أوضحت أن عدد المتقاعدين الأحياء بلغ 7 آلاف و337 متقاعداً، بنسبة 68% من إجمالي المتقاعدين، بينما بلغ أعداد المتقاعدين المتوفين ثلاثة آلاف و393 مُتوفى بنسبة 32% من إجمالي المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق.

وناقش المجلس نتائج الخطة الاستراتيجية للصندوق (2016- 2020)، التي أوضحت تحقيق الصندوق للعديد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي. وأشاد رياض المبارك، بالنتائج التي حققها فريق العمل وأثنى على الجهود المبذولة التي تسهم في رفع مستوى خدمات التقاعد في الإمارة. فيما أكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، أن الدراسات التي يجريها الصندوق كل ثلاث سنوات والخاصة بفحص المركز المالي ووضع التنبؤات المستقبلية لنظام التقاعد في الإمارة تساعد في تمكين الصندوق من الإيفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المتعاقبة.