دورة عن تجنيد المصادر السرّية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، دورة «تجنيد المصادر السرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بمشاركة ذوي الاختصاص في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وقدم الدورة التي استمرت لمدة يومين العقيد خبير حمد الزعابي من وزارة الداخلية، وتطرق خلالها إلى أسباب وقوع جرائم الاتجار بالبشر، وأنواع المعلومات المتعلقة بها وكيفية التعامل معها من أجل حماية المجتمع من هذا النوع من الجرائم.

وهدفت الدورة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية وفق أحدث الممارسات الشرطية والعلمية في القضايا المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتأهيل وصقل مهارات المشاركين، وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والأساليب التي تمكنهم من كشـف الجرائـم مـن خـلال توفيـر المعلومـات التـي يتـم بموجبهـا فـك رمـوز الجرائم والقبـض علـى مرتكبيهـا.