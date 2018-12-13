سلطان النعيمي يتفقّد مركز شرطة المنامة الشامل

المصدر: عجمان - البيان

تفقّد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، مركز شرطة المنامة الشامل، يرافقه العقيد شعيب عبد الله كاجور مدير إدارة شرطة المناطق الخارجية، والمقدم أحمد راشد السويدي رئيس قسم الوثائق والمراسلات، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل، والوقوف على متطلبات التطوير.

وكان في استقبالهم العقيد مروان محمد راشد الغفلي رئيس مركز شرطة المنامة الشامل، وتفقد اللواء النعيمي الطابور العسكري ومركبات الشرطة، ثم اطلع على أقسام المركز وإجراءات سير العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين، وتفقد فرع البحث الجنائي. وقام قائد عام شرطة عجمان بعقد اجتماع مع ضباط المركز للوقوف على متطلبات العمل وتحدياته لمعالجتها.