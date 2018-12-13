«إسعاف دبي» تكرّم المتطوعين بخدمة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف احتفالاً بالمتطوعين الذين ساهموا بجهد وافر في تنفيذ أعمال المؤسسة وخدماتها المقدمة للمتعاملين بوازع من حسهم الوطني ورغبتهم في خدمة المجتمع دون أي مقابل مادي.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي: إن التطوع قيمة كبرى تعزز السلوكيات الإيجابية، حيث إن مثل هذه الفعاليات تزيد الوعي لدى الشباب بأهمية التطوع وتجعلهم يساهمون في رد الجميل للوطن.وأبدى المكرمون سعادتهم بخدمة المتعاملين وإسعاف المصابين وخدمة المرضى وأعربوا عن شكرهم لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر من كل عام ووجهت الى الاحتفال به سنويا لنشر الوعي بأهميته وقيمته في حياة الفرد والمجتمع.