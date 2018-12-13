مستشفى الجليلة للأطفال يفتتح 4 عيادات متعددة التخصصات خلال 2018

المصدر: دبي - البيان

افتتح مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد للأطفال في دولة الإمارات، أربع عيادات جديدة متعددة التخصصات خلال العام الجاري، في إطار جهوده الدؤوبة للارتقاء بمستويات الرعاية الصحية للأطفال في دولة الإمارات والمنطقة.

وتهدف المستشفى من إطلاق العيادات متعددة التخصصات إلى تقديم نهجٍ جديد ومتكامل للتعامل مع نوعية معينة من الأمراض المعقدة من خلال مجموعة من أخصائيي الرعاية الصحية ذوي تخصصات متنوعة ممن لديهم الخبرة الطويلة ويمكنهم التعامل بفاعلية مع هذه الحالات الطبية المعقدة. أما العيادات الأربع فهي: عيادة السكري، عيادة الجهاز التنفسي الهضمي، مختبر ومركز معالجة اضطرابات النوم، بالإضافة إلى عيادة العناية بالوزن والصحة والتي ستبدأ في استقبال المرضى مطلع العام المقبل.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «إن إحدى الميزات الرئيسية لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال هو كونها مستشفى شاملاً يضم أكثر من 28 عيادة متخصصة في طب الأطفال حصراً، مما يعني أنه إذا دعت الحاجة، فسوف يتم تقييم كل طفل مريض من قبل فريق استشاري متعدد التخصصات وذي خبرات عالية في طب الأطفال يقدم تقييماً وعلاجاً شاملاً ومتكاملاً تحت سقف واحد، مما يؤدي إلى تحقيق حل طبي واضح ومحدد».

وأضاف قائلاً: «يتضح هذا النهج على نحو أفضل من خلال عياداتنا الجديدة متعددة التخصصات، حيث يصبح أخصائيونا أكثر تركيزاً على المشكلة الصحية التي تتطلب اهتمامهم المباشر ويحاولون تقديم الاستشارة الطبية بأفضل درجة من الشفافية جنباً إلى جنب مع خطة علاجية سريعة للطفل وعائلته».

تخصصات متعددة

وتعد عيادة مرض السكري في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال منشأة متعددة التخصصات وتضم فريقاً بخبرات رفيعة مؤلفاً من استشاريين اثنين وأخصائي تثقيفي في مجال السكري وأخصائي تغذية وأخصائي نفسي. وتقدم العيادة رعاية شاملة إلى الرُضّع والأطفال واليافعين حتى سن الثامنة عشرة الذين يعانون من كافة أنواع مرض السكري والتي تشمل سكري النمط الأول وسكري النمط الثاني والسكري المتعلق بالتليّف الكيسي والسكري الناتج عن السترويدات وسكري ما بعد استئصال البنكرياس والأشكال الوراثية النادرة للسكري.

كما افتتحت الجليلة للأطفال مؤخراً عيادة الجهاز التنفسي الهضمي والتي توفر البرنامج الوحيد متعدد التخصصات في دولة الإمارات والذي يضم متخصصي طب أطفال في تخصصات الصدر والرئتين، والأذن والأنف والحنجرة، والجهاز الهضمي، وعلم التخدير، والإطعام، والبلع والتغذية. وتؤثر اضطرابات الجهاز التنفسي الهضمي على جهاز الصدر والرئتين والجهاز الهضمي. وهي حالات معقدة عموماً وتحتاج نهجاً متعدد التخصصات للتعامل معها.

خدمة فريدة

ويقدم مركز معالجة اضطرابات النوم خدمة فريدةً من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تحتوي في كنفها كل ما يتعلق بمشاكل النوم. تشتمل هذه الخدمة على مختبر للنوم مجهز بأحدث التجهيزات وعيادة سلوكية للنوم وعيادة طبية للنوم، بالإضافة إلى برنامج الالتزام بنظام الضغط الهوائي الإيجابي المستمر CPAP. ويدير المركز فريق متعدد التخصصات من الاحترافيين الطبيين من ذوي الخبرة في معالجة اضطرابات النوم لدى الأطفال بكافة فئاتهم العمرية بدءاً من حديثي الولادة وحتى اليافعين وفقاً لمعايير دولية من الرعاية وخطط علاج مصممة لكل فرد بهدف تلبية احتياجات كل طفل وعائلته.

وتقدم عيادة العناية بالوزن والصحة، التي ستبدأ باستقبال المرضى في يناير 2019، إلى مرضاها أفضل نظم الرعاية المتاحة في مجال إدارة الوزن. وتهدف العيادة إلى توفير إدارة للوزن ورعاية للبدانة برفق وبأسلوب مبتكر. فمن خلال تعاون المرضى وتعليمهم وتقديم العلاجات الطبية لهم يمكننا مساعدة مرضانا على تطوير منظومة من المهارات التي تمكنهم من تولي زمام أمورهم لتحقيق هدفهم في الحصول على وزن مثالي يوفر لهم الصحة والعافية.