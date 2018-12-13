9700 زائر لـ«أسبوع الصحة والسلامة»

المصدر: دبي- البيان

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات «أسبوع الصحة والسلامة»، التي نظمتها الهيئة هذا العام في دبي مول، حيث حضور أكثر من 9700 زائر، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، وهدف إلى رفع وعي أفراد المجتمع حول أفضل الممارسات في مجالات الصحة والسلامة والتغذية، من خلال نشاطات تفاعلية مبتكرة وألعاب تثقيفية مميزة مصممة لجميع الأعمار والمستويات.

وكان سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، قد افتتح فعاليات «أسبوع الصحة والسلامة»، الذي تنظمه الهيئة للعام العاشر، بهدف تعزيز ثقافة الصحة والسلامة وتسليط الضوء على أحدث التطورات وأهم المستجدات في هذه المجالات، ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتها وأنشطتها وعملياتها التشغيلية، وحرصها على أن يكون جميع الموظفين على اطلاع بأحدث الأنظمة في هذه المجالات.

منصة

وتحية إلى عام زايد، تم تصميم جدار يعرض صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على منصة الهيئة على مدار 4 أيام، وعندما تم الانتهاء من لصق الأوراق على الجدار، وذلك بجمع أكثر من 1800 صورة للزائرين الذين زاروا المعرض تم ظهور الصورة المميزة للشيخ زايد بشكل احترافي متميز. وتتضمن الفعاليات محاضرات متخصصة وورش عمل تعليمية حول أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية والتغذية السليمة، وأهمية ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية، وإجراءات السلامة بالمنازل في حالات الطوارئ مثل الحريق وتسرب المياه، وإرشادات عامة للصحة والسلامة، ونصائح من خبراء متخصصين في مجال التغذية، وشرح لمبادئ الإسعافات الأولية، كما تشتمل الفعاليات على مسابقات وألعاب رياضية وتثقيفية وجوائز قيمة، إضافة إلى فحوص طبية مجانية للجميع.

التزام

وقال سعيد محمد الطاير: «تحرص الهيئة على تنظيم أسبوع الصحة والسلامة السنوي انطلاقاً من التزام الهيئة باعتبارها مؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً، وحرصها على نشر أفضل الممارسات العالمية في مجالات الصحة والسلامة في المجتمع، للإسهام في تحقيق صحة وسعادة المجتمع، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وغايات خطة دبي 2021 بجعل دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة».