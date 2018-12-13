اتفاقية بين بلدية دبي وسان سلفادور

المصدر: دبي- البيان

أبرمت بلدية دبي في إضافة مهمة لشراكاتها الاستراتيجية مع أبرز المدن العالمية، اتفاقية توأمة مع مدينة سان سلفادور لبحث سبل التعاون الثنائي في مختلف مجالات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات وأبرز الممارسات، وتقوية العلاقات الثنائية، وذلك على هامش زيارة وفد رفيع المستوى للإمارة.

ووقّع الاتفاقية كل من داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وإيرنيسطو ميسون غارسيا برييطو، عمدة مدينة سان سلفادور، حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش توقيع الاتفاقية، بحث سبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات البلدية.

تعاون

وقال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: تأتي الشراكة الاستراتيجية مع مدينة سان سلفادور تجسيداً لالتزامنا المطلق بفتح قنوات جديدة للحوار الفعال، والتعاون البناء مع نخبة الجهات الرائدة ضمن خدمات البنية التحتية، وتطوير الأعمال، في خطوة نثق بأنها ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع البلدي في كل من دبي وسان سلفادور، ونتطلع قدماً إلى نقل معارفنا الحديثة وتجاربنا الناجحة في مجالات البحث، والتطوير والابتكار والخدمات البيئية والصحية والاستثمار البشري، والتي تعتبر الأساس المتين لريادة دبي، التي أثبتت أنها شريك فاعل للتجمعات العالمية، بما حققته من إنجازات نوعية، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة لدفع مسار التنويع الاقتصادي.

وجاءت هذه الاتفاقية انطلاقاً من الرؤى المشتركة لبدء العمل الثنائي، وتتويجاً للخطوات البناءة التي بذلت من الجانبين، والمبنية على الانفتاح والتعاون الوطيد والذي عزز من ازدهار العلاقات والتبادل الثقافي والتجاري بين الإمارات وسان سلفادور، وتضمنت الاتفاقية التفاهم على تنفيذ أعمال التعاون في مختلف مجالات البلدية من خلال تعزيز اجتماعات العمل وتشجيع تبادل الخبرات في تطوير الأعمال، فضلاً عن تمكين فرص الاستثمار، كما شملت التطوير في مجال الخدمات البلدية عن طريق الترويج للمشاريع الثنائية، التي تهدف إلى تحسين المشاريع الترويجية عامة، استناداً إلى دمج الممارسات المبتكرة، المتفق عليها سابقاً، وتعزيز الممارسات المختلفة الخاصة بالمجال الإداري، والتكنولوجي، والتعليمي، والتنموي، ومجال إدارة المخاطر والطاقة المتجددة، وتبادل الزيارات الميدانية، للوقوف على أحدث التطورات العالمية في المجالات البلدية.

علاقات

نجحت بلدية دبي في إقامة شبكة واسعة من علاقات التعاون والصداقة مع العديد من الدول تمتد إلى أوروبا، وأفريقيا، وأميركا، وأستراليا إضافة إلى الدول الآسيوية.