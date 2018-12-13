4 أطنان نفايات جمعتها «نظفوا الإمارات» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

حطت الدورة الـ 17 لحملة «نظفوا الإمارات» رحالها في أبوظبي، حيث تمكن أكثر من 1500 مشارك من جمع 4 أطنان من النفايات من 4 مواقع للحملة، وهي الطويلة والفاية ومدرسة أم العرب ومكتب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ليبلغ إجمالي ما تم جمعه منذ بداية الحملة 7.5 أطنان.

وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن «نظفوا الإمارات» منصة بيئية وطنية تهدف إلى صون وحماية البيئة، حيث يطلب من المشاركين في الحملة تنظيف المواقع المختارة في الدولة كمبادرة رمزية تجاه البيئة، بهدف غرس ثقافة جمع وإعادة تدوير النفايات في نفوس النشء، وكذلك غرس فلسفة «بيئتنا. وطننا. مسؤوليتنا» في المجتمع.

وقال سيف حمدان العلكيم رئيس قطاع الثروات والخدمات المصرفية المميزة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفتخر في مصرف أبوظبي الإسلامي بكوننا من الداعمين الرئيسيين لحملة نظفوا الإمارات، التي علاوة على كونها تتماشى مع جهود المصرف للالتزام بأرقى معايير المسؤولية المجتمعية، فإنها تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي البيئي وتتيح أيضاً فرصة لكل أفراد المجتمع للمشاركة في تنميته المستدامة».