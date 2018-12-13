«موارد الفجيرة الطبيعية» تزوّد موظفيها بحقيبة الإسعافات الأولية للمركبات

المصدر: الفجيرة - البيان

بدأ فريق عمل السعادة في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتنسيق مع قسم البيئة والصحة والسلامة في المؤسسة بتزويد جميع العاملين والموظفين بجميع فئاتهم بكل أدوات الإسعافات الأولية الخاصة بالمركبات، بحيث يتم الاحتفاظ بهذه الأدوات الضرورية في سياراتهم الخاصة، ليتم استخدامها في حالات الطوارئ وعند الضرورة، وذلك بناء على توجيهات المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة.

وتأتي هذه المبادرة تحت شعار (القائد المسعف) ضمن برنامج فريق السعادة (سلامتك أولاً) وفي إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تجاه موظفيها وإسعادهم، التي تتطلب تعزيز الثقافة الإسعافية لديهم ونشر الوعي حول مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية التي تتوقف عليها حياة الكثير من المرضى والمصابين.

وأكد المهندس علي قاسم أهمية المبادرة في توعية المجتمع، بمن فيهم موظفوه، وأهمية تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية كونها تساعد على إنقاذ أرواح المصابين والمرضى، وتسهم في تقوية جاهزية الموظفين وتعزيز استعدادهم للاستجابة السريعة.

وقال المهندس علي قاسم إن تحقيق السعادة للموظفين لا يكتمل إلا بتعزيز العمل التطوعي وخاصة في الشأن الصحي، وهذا سيقودنا للإسهام في إنقاذ الأرواح والتعامل مع الحالات الطارئة في زمن قياسي.