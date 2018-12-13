مهرجان مخيم تلال سويحان ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات، الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان مخيم تلال سويحان الصحرواي الترفيهي المقرر افتتاحه غداً.

ويعتبر مخيم تلال سويحان وجهة رائدة لقطاع سياحة السفاري وسباقات الصحراء للسيارات والدراجات في منطقة العين في إمارة أبوظبي، ويقع في منطقة تمتاز بالكثبان والتلال الرملية الساحرة وبموقعها الجغرافي بين كل من أبوظبي والعين ودبي.

وأوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان تلال سويحان خلال جولة للإعلاميين في المخيم: «إن فعاليات المهرجان تمتد من نهاية نوفمبر الجاري وحتى أبريل المقبل وتقام على مساحة تقدر بـ 11.8 كيلو متراً مربعاً، وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى من المشروع وستعقبها مراحل أخرى بدءاً من العام المقبل».

ويوفر الموقع تجربة فريدة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء للاستفادة من جمال الطبيعة الصحراوية، وممارسة الأنشطة التراثية مثل التخييم في البر وهوايات الدراجة وسباقات السيارات المجهزة وسيارات «البقي» والعديد من النشاطات والهوايات الأخرى وسيجمع بين السياحة والمحافظة على البيئة.

وسيضم الموقع مخيمات ترفيهية وحلبات ومضامير سباق مختلفة للدراجات والسيارات، إضافة للمطاعم والمحلات التجارية ومناطق مجهزة للعربات والمطاعم المتنقلة، وسوق شعبي للحرف اليدوية والتراثية، ومناطق لعب للأطفال.

وقال سالم راشد الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المناطق- القطاع الشمالي ببلدية العين: «يعد المشروع إحدى المبادرات الخاصة بدائرة التخطيط العمراني والبلديات التي تخدم وتحقق أهم أولويات الدائرة الاستراتيجية التي تندرج تحت أولوية إسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث سيقدم المخيم مجموعة من الخدمات المميزة ومرافق تم تصميمها وفق أفضل المعايير الدولية».