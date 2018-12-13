هيئة البيئة في أبوظبي تصدر نتائج أول جرد لانبعاثات الهواء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أمس عن نتائج جرد انبعاثات الهواء في أبوظبي، والتي تضمنت ما يزيد على 50 خريطة مفصلة تمثل مصادر الانبعاثات في كل قطاع، وتحدد لأول مرة مواقع مصادر الانبعاثات بدقة عالية، كما تسهم نتائج الجرد في قياس مدى تعرّض السكان والنظام البيئي لتلوث الهواء في الإمارة، وفي تعزيز الجهود لاتخاذ إجراءات فعّالة للتخفيف من الانبعاثات الضارة وإدارتها بكفاءة.

وأعدّت الهيئة هذا التقرير بالتعاون الحثيث مع أكثر من 90 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز الإحصاء - أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الطاقة، وشركة أدنوك، وموانئ أبوظبي.