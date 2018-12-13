وكالة الإمارات للفضاء تبحث تطوير المشاريع مع دوقية لوكسمبورغ

المصدر: أبوظبي ـ وام

نظمت وكالة الإمارات للفضاء ورشة عمل مشتركة في أبوظبي مع حكومة دوقية لوكسمبورغ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وتبادل المعلومات حول الإمكانات المختلفة لكل منهما بغرض التعرف على مجالات التعاون والتنسيق المستقبلية في مشاريع العلوم الفضائية والأبحاث والاستكشاف.

وبحث الجانبان سبل تعزيز جهود التعاون الحالية بين الطرفين لتحديد الفرص المستقبلية لتطوير المشاريع الفضائية المشتركة بينهما.

واستعرض الجانبان خلال الورشة أفكارهما حول جهود علوم الفضاء والأبحاث والتكنولوجيا في البلدين، إلى جانب أبرز تطورات السياسات والتشريعات والمشاريع الفضائية. وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء «إن إرساء علاقات متينة والحفاظ عليها مع الجهات الرائدة عالمياً في قطاع الفضاء يعتبر أمراً بالغ الأهمية لتشجيع طرح الأفكار الجديدة لتعزيز فرص استكشاف الفضاء المتاحة».

من جانبه قال الدكتور مارك سيريس الرئيس التنفيذي لوكالة لوكسمبورغ للفضاء «تتشارك لوكسمبورغ ودولة الإمارات أهدافاً ومنهجيات مشتركة من شأنها تعزيز جهود التعاون الاستثنائية بين البلدين بما يسهم في الوصول إلى العديد من المشاريع الجديدة، فضلاً عن إضافة مزيد من الزخم لقطاع الفضاء المتنامي».