تعاون بين شرطة الشارقة و«شبكة حماية الطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة وشبكة الشارقة لحماية الطفل اتفاقية لحماية حقوق الأطفال، والمساعدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والسعي لترسيخ حقوق الطفل كمبادئ ثابتة، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتعامل مع الأطفال.

وقع المذكرة عن شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعن شبكة الشارقة لحماية الطفل، شيخة بوالهول ، رئيس مجلس أمناء الشبكة، وذلك بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة.

وأشاد اللواء الشامسي، بالشراكة الاستراتيجية مع شبكة الشارقة لحماية الطفل، وترحيب شرطة الشارقة بدعم كافة برامجها التي تُعنى بحقوق الطفل.

وثمنت شيخة بوالهول الجهود المخلصة للقيادة العامة لشرطة الشارقة في دعم قضايا الأطفال وحمايتهم.