انطلاق برنامج «أصدقاء الشرطة» في أبوظبي الأحد

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق الأحد المقبل فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» الشتوي، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول تحت شعار «عيال زايد» وبمشاركة أبناء وبنات الضباط وضباط الصف والمدنيين العاملين في شرطة أبوظبي، وأبناء المتقاعدين، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 سنة، وبمشاركة أطفال العاملين من القطاعات المدنية الأخرى في أبوظبي.

وذلك حتى 3 من يناير العام المقبل في أبوظبي بمدرسة النخبة الخاصة بمدينه محمد بن زايد، وفي العين بنادي ضباط الشرطة.

ترسيخ

وأوضح العميد سيف الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي أن إطلاق «عيال زايد» على البرنامج يأتي في إطار الحرص على ترسيخ قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الحكمة وبناء الإنسان والاستدامة في نفوس النشء للتعلم من نهج القائد المؤسس، الذي ترك إرثاً كبيراً للأجيال الجديدة في التعلم والتفاني في خدمة الوطن الغالي.

إقبال

ولفت إلى أن برنامج أصدقاء الشرطة يشهد إقبالاً كبيراً من أبناء الضباط والمدنيين لدوره في تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم وطاقتهم من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة، إلى جانب تعريفهم بطبيعة مهام أولياء أمورهم في خدمة وحماية المجتمع وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

فعاليات

ويتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية والدينية والاجتماعية والإرشادية والرياضية والترفيهية، وزيارات إلى مواقع العمل الشرطي والمواقع السياحية والثقافية، بمشاركة عدد من الإدارات والقطاعات الشرطية وجهات حكومية في أبوظبي والعين.