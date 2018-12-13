تعاون بين «كهرباء الشارقة» وجهات حكومية لمواجهة التوصيلات العشوائية

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة؛ بهدف تفعيل التعاون والتنسيق الكامل لمواجهة التوصيلات العشوائية في المساكن، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة هذه الظواهر، واتخاذ إجراءات من جانب كل جهة في مجال اختصاصاتها، والتركيز على حملات توعية السكان بأخطار تلك التوصيلات.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التعاون مع كافة الجهات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة سكان الإمارة، وحرص سموه على تطوير الخدمات.