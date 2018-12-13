«طرق دبي»: تصاريح القيادة في مواقع الأعمال تعزز سلامة السائقين

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن تصاريح القيادة ذات الطبيعة الخاصة التي تمنحها لقيادة المركبات والآليات في المواقع الخاصة بقطاع الأعمال، تهدف إلى المحافظة على أرواح وسلامة السائقين في هذه المناطق.

وقالت الهيئة إنه يمكن التقديم على طلب تصريح القيادة ذات الطبيعة الخاصة في مواقع المشاريع والمنشآت التجارية من خلال موقع الهيئة www.rta.ae، والهدف من إصدارها هو الحفاظ على أمن وسلامة سائقي القطاعين الحكومي والخاص، خلال العمل في المناطق المعنية بهذه التصاريح، وإن منح هذه التصاريح يتم بعد قيام الهيئة بإجراء الاختبارات اللازمة للسائقين في مواقع عملهم.

وأضافت أن هذه التصاريح تُمنح لمدة عامين في مواقع شركات القطاع الخاص، و5 سنوات لمواقع القطاع الحكومي، موضحة أن هذه التصاريح تحلّ محل رخصة القيادة في مواقع المنشآت التجارية والأعمال والمشاريع مقابل رسوم قليلة، وبالتالي فهي توفر الكثير من النفقات التي يتطلبها إصدار رخصة السواقة التقليدية. وأشارت إلى أن عدد التصاريح التي تم منحها للقطاع الحكومي وشبه الحكومي بلغت خلال العام الجاري 596 تصريحاً، فيما وصل عدد تصاريح القطاع الخاص في الفترة نفسها إلى 673 تصريحاً.