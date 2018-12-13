7 مليارات درهم حصيلة أولية لصفقات «سيال الشرق الأوسط»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

اختتمت أمس في العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة التاسعة لمعرض سيال الشرق الأوسط ومعرض أبوظبي الدولي للتمور في نسخته الرابعة، حيث انطلقا على مدار ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتم توقيع اتفاقيات وصفقات تجارية وصلت إلى 135 صفقة، بقيمة تجاوزت 7مليارات درهم إماراتي حصيلة أولية.

وشهد المعرض مشاركة 1089 شركة عاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمعدات وخدمات الضيافة، و34 جناحاً وطنياً وتخصصياً، كما استقطب 28073 ألف زائر وخبير ومتخصص في مجال الأغذية من 45 دولة.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: «سعداء بالمكاسب الاستثنائية التي حققتها الدورة الحالية لمعرض سيال الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به المعرض على المستويين الإقليمي والدولي، والذي بات يشكل المنصة المثالية الأبرز للشركات العارضة والزوار للتعرف إلى أحدث المنتجات والخدمات والابتكارات في قطاع الأغذية، إلى جانب فرصة الالتقاء بنخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار وكبار الشارين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمعرض ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن إجمالي قيمة الصفقات المبرمة خلال الدورة الحالية من المعرض».

ابتكارات

وشهد المعرض في يومه الثالث تكريم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الصحة لعدد من المنشآت الغذائية الملتزمة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية في أبوظبي، والشركات المنظمة لبرنامج وقاية التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، إلى جانب تكريم عدد من الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة للمعرض والشركاء.

أرقام

ويشار إلى أن إجمالي مبيعات الأغذية في الإمارات خلال عام 2016 ارتفع إلى 121 مليار درهم، ومن المتوقع أن يزيد استهلاك الأغذية في الدولة من 48.1 مليون طن خلال العام 2016 إلى 59.2 مليون طن بحلول العام 2025، وبلغت الصادرات الغذائية لإمارة أبوظبي نحو 516 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2018، بينما بلغت الواردات الغذائية أكثر من 3.3 مليارات درهم في الفترة ذاتها.

وتخلــل الفعاليــات الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقــة سيــال للابتــكار لأكثر من 30 ابتــكاراً من منتجــات الأغذية والمشروبات من ضمــن أكــثر من 150 منتجاً معروضاً، والتي أقيمــت على هامش المعرض، حيث فــاز بالفئة الذهبية شركة الروابي للألبان من دولة الإمارات العربية المتحدة عن منتج لبن قليل الدسم مع الشوفان.

وفازت بالفئة الفضية شركة مونكيونغ أوميجا فالي من كوريا عن مجموعة منتجات مركزة للاستخدام اليومي، في حين حصلت دائرة الزراعة في الفلبين على الفئة البرونزية عن منتج رقائق الفطر.

جلسات الأمن الغذائي

ناقشت جلسة الحوارية للأمن الغذائي التي ينظمها مركز الأمن الغذائي على هامش فعاليات المعرض دور الابتكار كالقوة المحركة الرئيسة لعالم خالٍ من الجوع، حيث تناولت الجلسة محورين: «التقنية الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي» و«مساهمة الجمعيات التعاونية في منظومة الأمن الغذائي».

وأدار الجلسة علي عمر عبدالله، مدير إدارة السياسات والاستراتيجية بمركز الأمن الغذائي، وشارك فيها كل من الدكتور محمد عبد المحسن سالم اليافعي، أستاذ مشارك في قسم زراعة الأراضي القاحلة في جامعة الإمارات، والدكتور علاء جمعة، مدير إدارة الخدمات الفنية في مركز خدمات المزارعين، والدكتورة هندة المحمودي، خبيرة فسيولوجيا النبات في المركز الدولي للزراعة المحلية، وسعيد مبارك بن عمرو، مدير إدارة التعاونيات في وزارة الاقتصاد.