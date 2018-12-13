تحويل خدمات المواد الغذائية المدعومة في العين إلى رقمية

المصدر: العين- داوود محمد

أعلنت إدارة بلدية العين، إضافة خدمات المواد الغذائية المدعومة ضمن حزمة خدماتها الرقمية، والتي يستفيد منها أكثر من 53628 أسرة مسجلة في قائمة المستفيدين في مراكز توزيع السلع الغذائية المدعومة بمدينة العين، وذلك تعزيزاً للجهود التي تبذلها الدائرة في سبيل تحقيق مخرجات مشروع التحول الرقمي لخدماتها.

وأكد عبدالله الظاهري، مسؤول مركز توزيع المواد الغذائية، أنه يمكن للأسر المواطنة المستفيدة شراء جميع السلع الغذائية المدعمة عبر منصة «سمارت هب» بكل سهولة ويسر، حيث باتت تشكل المعاملات الخاصة بخدمات السلع الغذائية المدعومة نسبة كبيرة من مجموع المعاملات التي تنفذها إدارة البلدية، مما سيخفف الضغط الكبير على المراكز، ويقلص أعداد المعاملات الورقية بشكل ملحوظ، وذلك وفقاً لمنهجية مدروسة وواضحة تستجيب لمتطلبات المتعاملين.

وأوضح، أن خدمات المنصة الرقمية للمواد الغذائية باتت تشمل مميزات طلب السلع المتنوعة، وخدمة الدفع الرقمية، بالإضافة لخدمة توصيل السلع الغذائية إلى منازل المواطنين، والتي يجري العمل على إدراجها في النظام، حيث تبلغ رسوم توصيل السلع إلى المنازل داخل مدينة العين 35 درهماً فقط.