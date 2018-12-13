«أدنوك للأسمدة» تنظم فعاليات الحقل الزراعي الإرشادي

المصدر: العين - وام

انطلقت أمس فعاليات الحقل الزراعي الإرشادي في دورته الثالثة، الذي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات وتنظمه شركة أدنوك للأسمدة إحدى شركات مجموعة أدنوك، بالتعاون مع الاتحاد العربي للأسمدة وشركة سابك السعودية.

وتتضمن فعاليات الحقل الزراعي، التي تستمر يومين في قصر المويجعي في مدينة العين، مجموعة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل المتخصصة في مجال الاستخدام الآمن للأسمدة والوقاية والإنتاج، بجانب تسليط الضوء على أصحاب قصص النجاح في المجال الزراعي وتشجيعهم على الاستمرار، إضافة إلى إجراء زيارة ميدانية في الحقول لتعريف المزارعين بالاستخدام الأمثل للأسمدة والتقنيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج كماً ونوعاً.

وقال حازم السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للأسمدة، بهذه المناسبة: «تفتخر أدنوك للأسمدة بتنظيم هذا الحدث الزراعي المهم لأول مرة في دولة الإمارات خلال عام زايد، فهو يأتي متماشياً مع رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونظرته الحكيمة المتعلقة بضرورة النهوض بالقطاع الزراعي وإيلائه أهمية كبيرة والتشجيع على تطويره وتقديم كل الدعم للمزارعين».