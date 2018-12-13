استعراض مهام ومسؤوليات فرق السعادة في حكومة عجمان

المصدر: عجمان - وام

أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الموارد البشرية المركزية في عجمان، أن تعزيز آليات السعادة في مختلف الجهات الحكومية بالإمارة يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك خلال جلسة لتقييم فرق السعادة في حكومة عجمان نظمتها الموارد البشرية المركزية بمشاركة ثمانية فرق من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة وبحضور أبطال السعادة في حكومة دبي. وتضمنت جلسة التقييم استعراض مهام ومسؤوليات فرق السعادة بمختلف الجهات الحكومية في عجمان وتتمثل في عدة نقاط يأتي في مقدمتها عرض الخطط والمبادرات والبرامج التي تم تطبيقها على مستوى الجهة لإسعاد الموظفين وأدوار أعضاء الفرق وأهدافها إلى جانب عرض نتائج مدى رضا الموظفين عن البرامج والمبادرات التي تم تطبيقها من قبل فرق العمل.

وقال السويدي إن مبادرة فرق السعادة التي أطلقتها الموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان العام الماضي تنسجم مع رؤية عجمان 2021.

وثمن مدير عام الموارد البشرية المركزية حضور ومشاركة أبطال السعادة في حكومة دبي الممثلين في مكتب دبي الذكية «هيئة كهرباء ومياه دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون ومحاكم دبي».. من جانب آخر استعرض أبطال السعادة في حكومة دبي تجربتهم بهدف تبادل الخبرات، حيث استعرض حمد العوضي مساعد مدير المشاريع في مكتب دبي الذكية «أجندة السعادة» وقدمت غنوة كريم مدير أول إدارة التجربة الرقمية في هيئة كهرباء ومياه دبي ورقة عمل حول «مؤشر السعادة اللحظي بين التجربة والإنجاز» وتناول حيدر علي نائب رئيس أول سعادة الأفراد والابتكار في سلطة واحة دبي للسيليكون «محور المنظومة المتكاملة للسعادة» وشارك عبدالله الريس مدير إدارة خدمة المتعاملين في محاكم دبي بعرض «أسعد بيئة عمل».

ثقافة

أكد راشد السويدي أن مبادرة فرق السعادة ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقافة السعادة بين موظفي الجهات الحكومية في عجمان مثمناً دورهم في زيادة مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور من خلال إسعاد الموظفين ومن ثم إسعاد المتعاملين.