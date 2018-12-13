95 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» خلال 11 شهراً

المصدر: دبي - البيان

أشارت النتائج الأولية لحصاد عام زايد، أن «بيت الخير» أنفقت على الأسر المتعففة ومحدودة الدخل ما يزيد على 95 مليون درهم، حتى نهاية نوفمبر 2018، أي خلال 11 شهراً، حيث تعد هذه الأسر في مقدمة الفئات المستهدفة في عطائها الخيري. وتقدم الجمعية مساعدات نقدية بشكل شهري للأسر المسجلة، وهي الأسر التي تحتاج إلى دعم مستمر لتتمكن من احتياجاتها الأساسية، وهي أغلبها أسر مواطنة أو أحد الأبوين فيها مواطن، ويبلغ عددها حوالي 4000، تقاضت حتى نهاية نوفمبر الماضي 42.2 مليون درهم، وتدخل ضمنها أسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم.

سعادة

ويساهم الدعم المعيشي الإضافي الذي تقدمه «بيت الخير» إلى حد كبير في رفع مؤشر السعادة في حياة هذه الأسر، حيث تتلقى دعماً غذائياً شهرياً، بلغت قيمته في نفس الفترة 6.6 ملايين درهم، ويتم تزويد الأسر بالمستلزمات المنزلية الأساسية مع صيانة منازلها عند الحاجة، حيث كلف هذا الجانب حتى نهاية نوفمبر 2.7 مليون درهم.

واستفادت هذه الأسر من برنامج «فرحة» الذي يعمل على إسعاد الأسر في رمضان والأعياد، كالمير الرمضاني والأضاحي وزكاة الفطر والعيدية وكسوة الملابس بما قيمته بما يزيد على 40 مليون درهم، إذا استثنينا منها مشروع إفطار صائم، الذي خصص جله للعمال وعابري السبيل.

وتستفيد الأسر من دعم التعليم الذي يقدم لأبنائها وبناتها من الطلبة، ويرفع عنها عبئاً مهماً، إذ بلغ ما أنفق على هذا الجانب حتى نوفمبر 4.2 ملايين درهم.