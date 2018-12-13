آلاف الطلاب المواطنين في مخيم البيت متوحد الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي- وام

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الأحد المقبل 16 الجاري، الدورة السادسة من المخيم الوطني «البيت متوحد 2018» تحت شعار «التراث للحياة» بمنطقة الظفرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومعهد التكنولوجيا التطبيقية ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومركز أبوظبي للتعليم والتطوير المهني.

ويقام المخيم، الذي تستمر أعماله حتى 25 ديسمبر، بمشاركة آلاف الطلاب والطالبات المواطنين من الصف العاشر وحتى الثاني عشر من مدارس الدولة الحكومية.

وأكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن المخيم يتضمن نخبة مختارة من الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها داخل المخيم وخارجه، بما ينمي لدى الشباب مهارات الابتكار والتصنيع والروبوتات، بجانب الأنشطة الرياضية والتراثية والثقافية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والقيادية وغيرها من الفعاليات التي تتوافق مع ميول الشباب ومهاراتهم ومواهبهم.

وأوضح، أن «أبوظبي التقني»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، شكل فريق عمل متخصصاً لتنفيذ خطة استراتيجية مرنة ومتطورة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من برامج المخيم، الذي يضم جدولاً حافلاً بالأنشطة الثقافية والألعاب التراثية والفعاليات والدورات التي صممت في إطار تفاعلي تعليمي، بحيث تشجع الطلبة على تعلم وتطوير مهاراتهم في الحرف اليدوية، التي أتقنها وتفنن فيها الأجداد والتعرف إلى الصعوبات التي واجهوها، بجانب المشاركة الفاعلة في دورات التكنولوجيا والمهارات الصناعية والمهارات المهنية والحياتية، التي تنمي لديهم الاكتشاف والإبداع في كافة التخصصات والمجالات.

وقال علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم: إن الإدارة العليا في «أبوظبي التقني» وفرت كامل الأسباب اللازمة لتحقيق أهداف المخيم، حيث تم إعداد البنية التحتية والمرافق لتقديم كافة الخدمات، وتفعيل مختلف الأنشطة والفعاليات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.