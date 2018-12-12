الإمارات تعلن عن مساهمة سنوية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

المصدر: وام

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة عن مساهمة سنوية قدرها 200 ألف دولار أميركي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كمساهمة طوعية تدخل ضمن ميزانية المفوضية لعام 2019 ودعما لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

جاء ذلك في كلمة الدولة التى ألقاها عبيد سالم الزعابي؛ المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف في إطار مؤتمر التعهدات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بجنيف.

وعبّر السفير الزعابي عن تقدير الإمارات لما تبذله المفوضية من جهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وحمايتهم وإيجاد حول دائمة لمشاكلهم، مجددًا تأكيد عزم دولة الإمارات مواصلة التزامها الثابت بالشراكة طويلة الأمد القائمة بينها والمفوضية، ودعمها الكامل لبرامج المفوضية من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة التي تسعى كل الأطراف الدولية إلى تحقيقها .