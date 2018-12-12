توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، فيما يحتمل تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية ظهراً، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً شرقا.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والثاني عند الساعة 06:06 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 09:37 والثاني عند الساعة 22:53.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون متوسط الموج، الذي يضطرب أحياناً ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:28 والثاني عند الساعة 50:01، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 19:01 والثاني عند الساعة 08:30.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 19 85 40

دبي 27 20 75 35

الشارقة 27 17 80 40

عجمان 27 20 75 35

أم القيوين 27 17 80 40

رأس الخيمة 27 18 80 50

الفجيرة 29 20 70 25

العين 27 16 90 35

ليوا 27 16 90 35

الرويس 27 20 80 40

السلع 26 18 80 35

دلما 26 21 70 45

طنب الكبرى 25 20 80 45

طنب الصغرى 25 20 80 45

أبو موسى 26 21 80 45