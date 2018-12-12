 "البيان" تنقل لكم أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي - البيان

"البيان" تنقل لكم أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي

المصدر:
  • دبي - راضية آيت خداش
التاريخ:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت صباح اليوم فعاليات «المنتدى الاستراتيجي العربي» في دورته الحادية عشرة.

ويشارك في دورة هذا العام، شخصيات دولية وإقليمية من الخبراء والسياسيين والاقتصاديين والمفكرين والمحللين الاستراتيجيين، لاستقراء حالة العالم اقتصادياً وسياسياً في عام 2019، وتحليل المؤشرات المستقبلية الحيوية، التي يتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تشكيل السياسات، والتأثير في اقتصادات المنطقة العربية والعالم، خلال العام المقبل.

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى