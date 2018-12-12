"البيان" تنقل لكم أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي

المصدر: دبي - راضية آيت خداش

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت صباح اليوم فعاليات «المنتدى الاستراتيجي العربي» في دورته الحادية عشرة.

ويشارك في دورة هذا العام، شخصيات دولية وإقليمية من الخبراء والسياسيين والاقتصاديين والمفكرين والمحللين الاستراتيجيين، لاستقراء حالة العالم اقتصادياً وسياسياً في عام 2019، وتحليل المؤشرات المستقبلية الحيوية، التي يتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تشكيل السياسات، والتأثير في اقتصادات المنطقة العربية والعالم، خلال العام المقبل.

تنطلق اليوم في #دبي فعاليات الدورة 11 من #المنتدى_الاستراتيجي_العربي بمشاركة شخصيات دولية وإقليمية من الخبراء والسياسيين والاقتصاديين والمفكرين والمحللين الاستراتيجيين لبحث استقراء حالة العالم اقتصادياً وسياسياً في عام 2019.@arab_strategy #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UveXbbXlef — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2018

#المنتدى_الاستراتيجي_العربي ينطلق الآن بجلسة بعنوان " أحداث رئيسية تؤثر على العالم في 2019" يتحدث فيها إيان بريمر رئيس ومؤسس مجموعة يورو آسيا.@arab_strategy #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/e9PxmeR48W — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2018

إيان بريمر: أنا متفائل تجاه استقرار الأحداث السياسية والعلاقات الدولية بين القوى العالمية الكبرى في 2019.. أزمة العلاقات بين كوريا الشمالية، الصين، أميركا وروسيا ستحل عبر مشاورات متوقعة العام المقبل. @arab_strategy #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UCOGYRwCzK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2018

#المنتدى_الاستراتيجي_العربي يناقش الآن "حالة العالم العربي اقتصادياً في عام 2019” في جلسة يتحدث فيها د. محمود محي الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي ود. ناصر السعيدي وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق.@arab_strategy #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PiJWTrM1g9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2018

د. محمود محي الدين: أسعار البترول والجغرافيا السياسية ومشاكل البطالة عوامل ستؤثر على اقتصاد الدول العربية في عام 2019... التغيرات السياسية في الدول المجاورة ونزيف الأموال المنفقة في حروب المنطقة لها أيضا تأثير مباشر على اقتصاد المنطقة. @arab_strategy #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cfgbYndnhK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2018

معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة متحدثاً للصحفيين خلال #المنتدى_الاستراتيجي_العربي: هناك تحديات كبيرة جيوسياسية واقتصادية يواجهها العالم ولكن نقاشات المنتدى منحت التفاؤل بأن التباطؤ الاقتصادي لن يكون كبيراً في 2019.@arab_strategy @HESuhail #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7BAhttwECO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2018