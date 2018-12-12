مركز الفلك الدولي : زخة شهب مساء الجمعة المقبل

المصدر: وام

يستعد علماء وهواة الفلك لرصد زخة شهب التوأميات التي تحدث كل عام يوم 14 ديسمبر وتتميز بأعدادها الكبيرة وبطء سرعتها مما يجعلها تظهر لفترة أطول من الزمن.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية إن شهب التوأميات سميت بهذا الاسم لأنها تبدو منطلقة من نقطة وهمية موجودة في مجموعة التوأمين حيث تتكون نتيجة كويكب "فيثون" الذي يتصرف مثل المذنبات أحيانا فتنفلت منه حبيبات غبارية تبقى سابحة في مداره وعندما تقترب الأرض من مدار الكويكب كل عام تنجذب هذه الحبيبات الغبارية نحو الأرض وتدخل الغلاف الجوي فتحترق وتؤين الغلاف الجوي مكونة تلك الشهب ..مشيرا الى ان ذروة شهب التوأميات تحدث في الساعة 04:30 عصرا بتوقيت الإمارات يوم 14 ديسمبر .

ووفق الحسابات توقع عودة رؤية ما يقرب من 60 إلى 120 شهابا توأميا وقت الذروة هذا العام ..مؤكدا ان هذه الشهب لا تشكل أي خطر على الأرض حتى وإن كانت على شكل عاصفة حيث تتلاشى قبل وصولها إلى سطح كوكبنا.

وفي ظاهرة فلكية أخرى مميزة أوضح مدير مركز الفلك الدولي انه يمكن رؤية المذنب "ويرتنين" وهو ألمع مذنب في السماء خلال العام 2018 ..مشيرا الى ان المذنب سيكون ألمع ما يمكن في الفترة ما بين 12 الى 17 ديسمبر الحالي حيث يشرق يوم 16 ديسمبر بحدود الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات ويصل إلى أعلى ارتفاع له في السماء في الساعة 10:45 مساء ويغرب في الساعة 05:34 فجرا اذ يختلف شروقه وغروبه قبل وبعد هذا التاريخ بعدة دقائق نتيجة لحركته المستمرة بسبب دورانه حول الشمس.