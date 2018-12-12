تدشين «تحدي إقامة دبي لتحسين الخدمات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والمتمثلة بإدارة العمليات الإدارية بقطاع الدعم المؤسسي في إقامة دبي مبادرة «تحدي إقامة دبي لتحسين الخدمات» التي بدأت مراحل تنفيذها في بداية ديسمبر الجاري وستستمر حتى نهاية سبتمبر 2019.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي «نسعى باستمرار في الإدارة إلى تبني برامج واستراتيجيات، وإطلاق مبادرات تسهم في تعزيز وتطوير خدماتها الابتكارية، والتي من شأنها ترسيخ الابتكار في العمل المؤسسي وضمان استمراريته، كما نحرص على الالتزام بتقديم خدمات متميزة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لتحقيق أعلى مستويات السعادة للناس».

أهداف

وأضاف اللواء المري: يأتي إطلاق مبادرة «تحدي إقامة دبي لتحسين الخدمات» ضمن أهداف رؤية الإمارات 2021 وتطلعات القيادة الرشيدة بتحسين مستوى الخدمات الحكومية عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، والتي ستسهم بشكل كبير في تسهيل وتطوير الخدمات التي تسهل على المتعاملين وتحقق السعادة لهم.

من جانبها أوضحت النقيب مريم تعيب مدير إدارة العمليات الإدارية أن مبادرة «سباق التعلم والتطوير» تهدف إلى تحسين وتطوير العمليات في الإدارة بإطار إبداعي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاعات والإدارات التنافس كفرق لإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة للعمليات الرئيسية.