اختتام الورشة التدريبية «صحافة الموبايل» في نادي الشارقة للصحافة

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

اختتم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس، الورشة التدريبية «صحافة الموبايل» التي نظمها النادي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، على مدار ثلاثة أيام بمقر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة 15 صحفياً من مختلف المؤسسات الصحفية.

واستعرضت الورشة التدريبية، الأهمية التي أصبحت تشكلها الهواتف الذكية في العمل الصحفي، ودورها في سرعة نشر المعلومة، وإنتاج القصص الخبرية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة.

كما أكدت الورشة على ضرورة مراعاة القيم والأخلاقيات والمبادئ الصحفية وخصوصية الآخرين، مع تزويد المشاركين بأفضل الطرق التي تساهم في توظيف تكنولوجيا الاتصال الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في العملية الإعلامية بشكل فعال، وسبل تحقيق أوسع انتشار للمحتوى من خلال عدة عوامل يأتي من بينها التخطيط، وتحديد الفئة المستهدفة، والتوقيت، واختيار منصة العرض المناسبة.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية أنتج فيها المشاركون المحتوى الصحفي بالهاتف المحمول. وأكد طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الهواتف الذكية باتت تشكل جزءًا هامًا في العمل الصحفي والإعلامي، لا سيما مع تطور الإعلام الرقمي والدور الحيوي الذي يقوم به.