مختبر دبي المركزي يطبق التحقق المترولوجي على الأجهزة الطبية

المصدر: دبي - البيان

بدأ مختبر دبي المركزي وبتخويل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومشاركة فعّالة من هيئة الصحة بدبي، بالتحقق المترولوجي الذي يعنى بالتحقق من دقة أدوات القياس على الأجهزة الطبية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحقيق الأمان الصحي، حيث يقع ضمن مشروع الرقابة المترولوجية القانونية على جميع أدوات القياس المستخدمة في الإمارة، وقد تم التنسيق الكامل مع جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي وعددها 13 مركزاً، بتنفيذ التحقق المترولوجي على بعض أجهزة وأدوات القياس الطبية مثل موازين الحرارة الطبية الرقمية، وموازين الحرارة الطبية باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وأجهزة قياس ضغط الدم الطبية كمرحلة أولى في تنفيذ المشروع.