7 مراكز للعلاج الطبيعي في أبوظبي والعين

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن إضافة خدمات العلاج الطبيعي في 3 مراكز إضافية ضمن شبكة مراكزها لتصبح 7 مراكز في أبوظبي والعين، حيث توفر الخدمات العلاجية الخارجية خدمات العلاج الطبيعي في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومركز بني ياس الصحي ومركز الفلاح الصحي في أبوظبي، كما تتوفر في مركزي اليحر الصحي والهيلي الصحي بالعين، بالإضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي للأطفال التي تتوفر في مركز المشرف التخصصي للأطفال بأبوظبي ومركز الطوية التخصصي للأطفال بالعين.

وقال الدكتور عمر الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات بالخدمات العلاجية الخارجية، «قمنا مؤخراً بتوسعة خدمات العلاج الطبيعي في المراكز الصحية سعياً لتسهيل وصول المراجعين إليها ونظراً لتزايد الحاجة إلى تلك الخدمات، ولا تقتصر فائدة العلاج الطبيعي على علاج المشكلات الجسدية التي يعاني منها المريض فحسب بل تمتد فائدتها إلى الصحة النفسية، فقد أظهرت إحصاءات الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي أن 38% من الأشخاص المصابين بالوهن يعانون من الاكتئاب، بينما يعاني 33% من مرضى الجلطات الدماغية من الاكتئاب، ويسهم العلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة لدى هؤلاء المرضى ويزيد تقديرهم لذاتهم.

تقنيات جديدة

وأضاف الدكتور عمر، «تم إضافة عدة تقنيات علاجية جديدة منها تقنية «تيكار»، التي تعتمد على استخدام تيار كهربائي بتردد محدد لتحفيز الخلايا على إصلاح نفسها والحصول على نتائج سريعة دون ألم. وقد تم تدريب جميع أخصائيين العلاج الطبيعي على هذه التقنية من قبل خبراء دوليين من اسبانيا».

وتتوفر تقنية «تيكار»، التي تستخدم في علاج مشكلات العضلات والمفاصل وآلام الرقبة والكتف وحالات الالتواء وهي مستخدمة في العلاج الطبيعي للرياضيين المحترفين نظراً لقصر مدة العلاج والنتائج السريعة،وتتوفر هذه الخدمة في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومركز الفلاح الصحي ومركز بني ياس الصحي في أبوظبي وفي مركز الهيلي الصحي بالعين.