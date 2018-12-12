إشادة دولية بدور «سيال 2018» في ترويج المنتجات الغذائية

المصدر: Ⅶ أبوظبي- منى خليفة

أثنى ممثلو الشركات المشاركة في معرض «سيال الشرق الأوسط 2018» على حجم الإقبال الجماهيري، وشمولية المعرض ومستواه التنظيمي، إضافة إلى دوره في ترويج المنتجات والخدمات الغذائية المعروضة وتنوع الفعاليات والأنشطة المقامة.

وقالت أسماء محمد علي، رئيس قسم تطوير الأعمال في المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالبحرين، والتي تشارك تحت مظلة الجناح الوطني للمملكة: تشارك مملكة البحرين للمرة الأولى في معرض «سيال الشرق الأوسط» بجناح وطني، وتهدف المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي تشارك في المعرض بجانب 4 شركات بحرينية متخصصة في الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ووضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق ازدهار في القطاع الزراعي.

ومن بين الشركات البحرينية التي تشارك في المعرض مزارع الجزيرة التي تستعرض أحدث ابتكاراتها في صناعة الصابون من حليب الماعز.

تنوع

كما أشاد القائمون على الجناح بالإقبال الكبير الذي شهده من الزوار وحجم المعرض وتنوع الشركات المشاركة والمنتجات المعروضة، مؤكدين نيتهم المشاركة في الدورات المقبلة.

ومن جانبها قالت لينا حسين الموسى، اختصاصي إعلام أول في إدارة الترويج والفرص التصديرية في الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت: نحن سعداء بمشاركتنا في معرض سيال الشرق الأوسط الذي يعد منصة مرموقة اكتسبت سمعة إقليمية وعالمية، ولكون دولة الكويت ضيف شرف هذه الدورة، والهيئة العامة للصناعة تضم عشر شركات متخصصة وتقدم الدعم المجاني واللوجستي للشركات المشاركة في الجناح الكويتي، وقد حرصنا على تواجد مجموعة متنوعة من الشركات الكويتية لدعم الصناعات الوطنية وتعريف السوق بمنتجاتها الجديدة والمبتكرة.

وأضافت الموسى إن الهيئة العامة للصناعة تهدف من خلال مشاركتها في المعرض إلى الترويج والتعريف بالمنتجات الكويتية ومساعدتها في الدخول إلى الأسواق المحلية على مستوى الإمارات، حيث تقوم هذه الشركات بتوظيف أحدث التقنيات المتقدمة في خطوط الإنتاج، مما يؤهلها للدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بجدارة، مشيدة بحجم المشاركة ونوعية الحضور التي شهدها المعرض في دورته الحالية، مؤكدة عزمها المشاركة في الدورات المقبلة.

بوابة

قال محمد أيت وعلي، السفير المغربي في الإمارات، إن المملكة المغربية تعرض في سيال أنواعاً لا تنتج إلا لديها مثل زيت الأركان الذي يستعمل في الغذاء وفي صناعات التجميل، وتشارك المغرب للسنة السادسة على التوالي بمنتجاتها الزراعية، وشهد جناحها الذي يعتبر من أكبر الأجنحة إقبالاً من التجار والزوار والمهتمين في القطاع الزراعي والغذائي، ويبقى معرض سيال الشرق الأوسط بوابة مهمة من خلالها استطاع المنتج المغربي أن يصل إلى الأسواق الاماراتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام.